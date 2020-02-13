Engelsiz Kafe'de Sevgililer Günü kutlaması

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın falez kıyı bandında yer alan Engelsiz Kafe'sinde 14 Şubat Sevgililer Günü, özel çocukların aileleriyle birlikte katıldığı geceyle kutlandı. 14 Şubat kutlamasına eşiyle birlikte katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Sevgililer Günü için buradan daha güzel bir yer, daha güzel bir buluşma olamazdı. Biz mutluyuz, Muratpaşa'dayız” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte hizmete açtığı ve Nisan ayında 5'inci kuruluş yıl dönümünü geride bırakmaya hazırlanan Engelsiz Kafe, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü çok özel bir geceyle kutladı. Falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alanda kurulu olan ve aynı zamanda engelli bireyler için bir yaşam alanı olan Engelsiz Kafe'deki kutlamalara özel çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Son olarak Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'ndan 4 madalyayla dönen Benay Balcı da ailesiyle birlikte gecede yer alan isimler arasındaydı. Adalya Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı gecede Başkan Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte yer aldı.

Gecede hep birlikte yenen akşam yemeğinin ardından danslar edilip oyunlar oynanırken Başkan Uysal da özel çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gecede özel çocuklarla uzun uzun sohbet edip eğlenen Başkan Uysal, yaptığı kısa konuşmada “Sevgililer Günü için buradan daha güzel bir yer, daha güzel bir buluşma olamazdı. Biz mutluyuz, Muratpaşa'dayız. Birbirimizi seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gece hep birlikte Sevgililer Günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.