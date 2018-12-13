Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireylerin gündelik yaşamdan kopmadan, toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayan Engelsiz Kafe'sinde, Yerli Malı Haftası kutlandı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte birbirinden lezzetli pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı, meyve sepetleri oluşturdu. Evlerden getirilen yiyeceklerle Engelsiz Kafe'de büyük bir yerli malı sofrası kuruldu. Özel çocuklar hafta dolayısıyla aynı sofrada etrafında buluşurken etkinlikte, Engelsiz Kafe eğitmenleri ve Adalya Vakfı Müdür Cem Kotan'ın haftanın önemini anlattı. Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlamaları özel öğrencilerin haftaya ilişkin şiirler okumasıyla sona erdi.