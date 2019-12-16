İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.


Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Şirinyalı mahallesinde bulunan ve falez kıyı bandından yer alan Engelsiz Kafe'de özel çocuklar aileleriyle birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte birbirinden lezzetli pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı, meyve sepetleri oluşturdu. Şehzade Korkut Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı kutlamalarda Engelsiz Kafe'de büyük bir yerli malı sofrası kuruldu. Özel çocuklar ve yurt öğrencileri, aynı sofrada buluşurken etkinlikte tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.