Engelsiz Kent Alanya Festivali başlıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yapılan Engelsiz Kent Alanya Festivali, 10 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak festivalde engelli vatandaşlar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

Alanya Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevisinde bu yıl ikincisini düzenleyeceği Engelsiz Kent Alanya Festivali, 10 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören festival, Alanya Kültür Merkezi'nde gün boyunca sürecek olan etkinliklere sahne olacak. Saat 10.00'da stantların ziyarete açılacağı festival çerçevisinde açılış programı, Engelsiz Mutfak Atölyesi, seminerler, oyunlar ve gösteriler ile konser programı olacak. Hem renkli hem de eğlenceli pek çok etkinliğe sahne olacak festivale tüm Alanya halkı ücretsiz olarak katılabilecek.

Seminerler ile hem eğlence hem farkındalık

Festival çervesinde alanında uzman kişiler vatandaşlarla buluşacak. Doç. Dr. Sibel Nalbant saat 13.30'da ‘Sporun Ötesinde; Engelliler İçin Spor' konulu bir seminer verecek. Saat 14.30'da ise Engel Tanımayan Adam olarak bilinen Volkan Oğuz sahne alacak. Saat 12.30'da ise Araz Aknam ‘Engelsiz Mutfak Atölyesi'nde sevenleri ile buluşacak. Festival çerçevesinde verilen seminerler ile hem eğlenilecek hem de bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturulacak.

Başkan Yücel'den festivale davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festivalle ilgili bir açıklama yaparak tüm vatandaşları festivale davet etti. Başkan Yücel; “Engelsiz Kent Alanya vizyonu ile çıktığımız yolda yaptığımız çalışmalar ile ülkemize ve dünyaya örnek olmuş bir belediyeyiz. Bu çalışmalarımızı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yaptığımız bir festival ile taçlandırıyoruz. Biz kurmuş olduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezi ile bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Ülkemizde engellilere yönelik meclis kararları alan ve yönetmelikler hazırlayan ilk belediyelerdeniz. Şehrimizi dizayn ederken de Engelsiz Kent Yönetmeliği'ne göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem engelli vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onlarla hoşça vakit geçirebilmek için hem de farkındalık oluşturabilmek için böyle bir festival düzenledik. 10 Mayıs Çarşamba günü Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.