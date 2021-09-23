Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden yaz sonu sergisi

Sergiye, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve engelsiz çocukların aileleri katıldı.

Engelsiz öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde hint dansı, ritim grubu, oyun havaları, şiir dinletisi, takı ürünleri ve ront gösterisi de yaptı. Öğrencilerin oyun havası oynamasına Başkan Şükrü Sözen ve aileleri de eşlik etti. Eserleri tek tek inceleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Engellerin zihinlerde olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, el emeği göz nuru eserlerin ortaya çıkmasında büyük bir emek ve başarı olduğunu dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin engelsiz öğrencileri yaz sonu gösterisi düzenleyerek dönem içerisinde ürettikleri eserleri sergilemesi başarının ve azmin en büyük örneği olarak gösterilebilir. Yaşamdaki engelin sadece kalplerde ve zihinlerde olduğuna inanıyoruz. Bugün öğrencilerimizin yanında olarak onların mutluluğuna ortak olmaktan çok büyük keyif aldık. Hepsinin eline emeğine sağlık. Manavgat Belediyesi, özel bireylerin tüm engelleri aşmasını sağlayacak projeler üretmeye devam edecektir” dedi.