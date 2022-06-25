Engilli hasta yakınından doktora hakaret davası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mülkiye Kaya isimli anne, 8 yaşındaki otizmli oğluna engelli raporu çıkartmak için gittiği hastanede, kadın doktorun saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu.

İddialara göre, Mülkiye Kaya, 8 yaşındaki çocuğunun devam ettiği özel eğitim kurumundaki öğretmenlerinin tavsiyesiyle, Manavgat Devlet Hastanesine engelli raporu için başvuruda bulundu. Tüm işlemlerini tamamlayan anneden, 7 ayrı branş doktorunun polikliniğine giderek çocuğunu göstermesi istendi. Çocuğunu 3 doktora problemsiz şekilde gösteren anne, KBB Uzmanı C.D.'ye geldiğinde tartışma yaşandı. Anne Kaya, hastanede sıra bekleyen hastalar önünde doktorun hakaret ve saldırısıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Annenin yanı sıra özel güvenlik görevlisiyle de tartıştığı iddia edilen de doktor hakkında anne ve güvenlik görevlisi karakola giderek şikayette bulundu.

“Çocuğum geceleri bağırarak kalkıyor”

8 yaşında otizmli oğlu olduğunu belirten ve konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamayan anne Mülkiye Kaya, “Bugüne kadar oğlumla ilgili rapor ve benzeri şeylere gerek duymadık. Çocuğumun devam ettiği rehabilitasyon merkezindeki görevlilerin tavsiyesiyle çocuğuma ‘Çözgel' yani engelli raporu almak için Manavgat Devlet Hastanesinden randevu aldım, çocuğum hareketli olduğu için yanımda aynı zamanda engelli danışmanı olan yeğenimle birlikte randevu saatinde gittim ve raporu aldım. Raporla birlikte 7 ayrı branş doktoruna polikliniğinde çocuğumu göstermem istendi. 3 tane poliklinikte çocuğumun durumunu da görüp hemen işlemlerini hallettikten sonra KBB uzmanının kapısına geldik. Kapı açıktı ve içeride 3 hasta ile hasta yakınları bulunuyordu. Yeğenim içeriye girip doktordan rica etti. Durumu anlatmasıyla birlikte çığlık çığlığa bağırarak ‘Bıktım yeter, bıktım yeter. Sana buradan bir çarparım' diye bağırdı. Önde çocuğum arkasından ben içeri girdik. Çocuğum çok korkmuştu. Eliyle kulaklarını kapatıyordu. ‘Doktor hanım lütfen çocuk otizmli korkuyor biraz sakin olun, niye bağırıyorsunuz?' dedim. Yeminle söylüyorum, sesimi hiç yükseltmedim. Hep rica tonunda konuştum. Çocuğumun ağladığını, bağırmamasını rica ettim. ‘Hocam bu raporu sizin imzalamanız gerekiyormuş' der demez elimdeki raporu alıp buruşturdu. Keşke ilk defa çocuğum için aldığım raporu buruşturmak yerine bana tokat atsaydı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir travma oldu. Elindeki raporu almak için bileğinden tuttuğum anda ‘Beni darp etti' diye bağırmaya başladı. Özel güvenlik elemanlarının yanına gelerek Beyaz Kod uygulaması başlatacağını belirterek özel güvenlik elemanlarından kendisine saldırıldığı konusunda imza atmalarını istedi. Özel güvenlikçiler görmedikleri bir konuda imza atamayacaklarını söyleyince onlara da hakaretler etti. Bütün bunlar hastanenin kamerasında mevcuttur. Bende de cep telefonuyla çekilmiş görüntüler var. O günden beri oğlum altına kaçırmaya, geceleri bağırarak uyanmaya başladı. Şikayette bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.