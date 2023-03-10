Enkazdan kurtarılan 12 köpek, Antalya'da tedaviye alındı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Hatay'ı adeta yerle bir eden depremden kurtulan 12 köpeği, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye aldı. Tedavileri yapılıp kısırlaştırılacak köpekler, ilerleyen günlerde sahiplendirilecek.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem felaketinden etkilenen şehirlerden biri Hatay oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, on binlerce binanın yerle bir olduğu kentte enkazdan kurtarılan, sahipsiz kalan 12 köpeği tedavi ve bakımları için Antalya Muratpaşa Belediyesine gönderildi.

Köpekler, sabah saatlerinde belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Tek tek kafeslerinden çıkarılan köpeklere önce su verildi, sonrasında temizlenip kontrolleri yapıldı. Veteriner hekim Ayşe Gencer, Muratpaşa Belediyesi olarak 2 veteriner hekimle başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde bir çalıştıklarını söyledi. Bölgede sokak hayvanları ve bakımevlerindeki hayvanlar üzerine çalıştıklarını aktaran Gencer, "Bölgeden 12 köpeği de belediyemiz merkezine aldık. Hepsinin gözlerinde hala o günkü dehşet var" dedi. Gencer, köpeklerin muayene ve kontrollerinin ardından kısırlaştırılmış olanlarını tedavi sürecinin ardından sahiplendireceklerini söyledi.

Ayrıca Gencer, kısırlaştırılmamış olanları ise operasyonlarını yaptıktan sonra sahiplendirebileceklerini aktardı.