ENO 4/4'lük Eğitim Modeli ile öncelik 'İyi insan'

“Hami Okul Projesi” kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullar arasında gerçekleştirilen protokoller ile birçok alanda işbirliği yapılıyor.

Model boyutlarının okul düzeylerine göre uygulamaya koyulduğu bilimsel projelerle çocukların, düşünme, iletişim, sosyal katılım ve karar verme becerilerini geliştirebilmeler amaçlanıyor. Bu kapsamda özgün etkinlikler, oyunlar, sosyal sorumluluk proje uygulamaları ile öğrencilerin bir araya gelerek hem keyifli zaman geçirmeleri hemde gelişimlerine katkı sağlanabiliyor

Bu çalışmalar kapsamında ilkokulla eşleşen Necati Fatma Dölen İlkokulu'nun yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul aile birliğini Envar Okulları'nda ağırlandı. Öğrenciler özgün geliştirilen takım oyunlarıyla, eğlenip öğrenirken, okul yöneticilerine ENO 4/4'lük Eğitim Modelini anlatıldı.

Kurumun eğitim danışmanı İbrahim Gümüş, model hakkında genel bilgiler verirken, İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan ise, Hami Okul Projesi kapsamında gerçekleştirilen uygulamaları anlattı. Modelin ilgili bölüm sorumluları da süreçlerin işleyişi ve okuldaki uygulamaları aktardı.

"Öğrencilerin faydalanması önemli"

Necati Fatma Dölen İlkokulu Müdürü Veli İşlek “Antalya'yı temsilen Ankara'ya giden iki okul müdüründen biriyim ve eğitime gönül vermiş bir okul müdürü olarak yapılan çalışmalara hayranlık duyduğumu belirtmek isterim. Çocukların bütünsel olarak gelişimine ve eğitim camiasına verdiğiniz destek için tebrik ediyorum. Uyguladığınız ENO 4/4'lük Eğitim Modelinin bir takım uygulamalarının okulumuzda gerçekleştirilmesini ve öğrencilerimizin de bu çalışmalardan faydalanmasını çok önemsiyorum” dedi.

"Türkiye'nin eğitim modeline aday"

Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ise eğitimin bir vizyon ve gönüllülük gerektirdiğinin altını çizerek, "

ENO 4/4'lük Eğitim Modeli özgün, bilimsel ve uygulanabilir bir modeldir.Kendi kültür ve değerlerimizden beslenen uzun soluklu çalışma ve emek sonucunda ortaya çıktı. Türkiye'nin eğitim modeli olmaya adaydır. Ve asıl amacımız, nitelikli ve her açıdan başarılı, ahlaklı ve duyarlı “iyi insan ” yetiştirmektir”ifadelerine yer verdi.