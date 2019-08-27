ENO 4/4'lük Eğitim Modeli semineri

Envar Okulları, 3 yıldır okullarında uygulamaya koyduğu ENO 4/4'lük Eğitim Modelinin Uygulama süreçleri ve ölçme çalışmalarıyla ilgili akademik kadroya bilgilendirme ve oryantasyon semineri gerçekleştirdi.

Seminerde, modelin uygulama süreçleriyle ilgili takım çalışmalarının örneği sergilendi, ölçme süreçleriyle ilgili gelinen son nokta aktarıldı.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında çalışmaların hem Envar Okullarında, hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen hami okullarda devam edeceğinin ifade edildiği seminerde, modelin milli olması sebebiyle eğitim dünyasına katkı sağlayacağına olan inanca vurgu yapıldı.

Eğitimin gönül işi olduğunu belirten Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, ENO 4/4'lük Eğitim Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında nihai hedefin, akademik açıdan başarılı, becerileri gelişen ve aynı zamanda güzel ahlaklı iyi insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.