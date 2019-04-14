Envar Okulları kermes düzenledi

Öğrenciler, kermeste, hem satış yaptı, hem de doyasıya eğlendi.

Sabah başlayan kermes, gün boyu sürdü. Öğrenciler, kermes faaliyetinde yardımlaşma duygusunun yanında para kazanmanın zorluğunu ve emeğin kıymetini öğrenme fırsatını buldu. Kermeste öğrenciler satış yaparken zaman zaman müzik eşliğinde eğlendi. Kermese, Envar Ortaokulu'nun 8. sınıflarının da ziyaret etmesiyle coşkulu bir ortamla son buldu.