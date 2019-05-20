Envar Okulları'ndan öğretmenlere iftar

Envar Okulları'nın geleneksel olarak düzenlediği öğretmenlere yönelik iftar yemeği, kampüs yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Envar Koleji iftarlarının bir yenisi daha öğretmenlere yönelik verildi. İftara, Andeva Grup Başkanı Hidayet Atay, okul kurucu temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, ilk ve ortaokul müdürü Yüksel Arslan, liseler müdürü Mehmet Ali Sarıca ile öğretmenler ve diğer çalışanlar katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan An-Deva Grup Başkanı Hidayet Atay ile kurucu temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, eğitim dünyasındaki iddialı çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, akademik eğitimin yanında, olmazsa olmaz değerlerin, eğitimlerini de gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İftar yemeği, duadan sonra ünlü türkücü Kubat'ın dinletisiyle sona erdi.