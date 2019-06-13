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Envar'da mezuniyet coşkusu

Antalya Envar Koleji İlk ve Ortaokulu geleneksel yıl sonu pilav günü ve mezuniyet töreni, Envar Eğitim Kurumları Perge Kampüsünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Okulun mezuniyet etkinliğine ilgi büyük oldu


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Envar Okulları mezuniyet törenine, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Özen, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, birim müdürleri, An deva Şirketler Grubu Başkanı Hidayet Atay, Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, Envar Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Mezuniyet töreninde birer konuşma yapan Antalya Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ile İlk ve Ortaokullar Müdürü Yüksel Arslan, 4/4 lük bir eğitim modeli ile Antalya eğitim dünyasındaki akademik çıtayı yukarıya doğru çektiklerini belirterek, ülkeye ve üniversiteler dünyasına kaliteli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtiler.


Tören, minik öğrencilerin istiklal marşı orotoryosu ve coşkulu gösterileri devam ederken, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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