Envarlı öğrenciler mezun oldu

Envar Okulları Anadolu ve Fen Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende, son sınıf öğrencileri havai fişek gösterisi eşliğinde keplerini havaya fırlattılar.

Mezuniyet töreni, Envar Koleji Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene, Kepez Milli Eğitim İlçe Müdürü Yıldırım Solak, An-Deva Eğitim ve Sağlık Grubu Başkanı Hidayet Atay ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Ali Sarıca, öğrencilere ‘devletimize, milletimize, kültürümüze, güzel dilimiz Türkçe'mize sahip çıkmanızı istiyorum' mesajını verdi.

Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ise, uyguladıkları yeni bir eğitim modeline değindi. Karakayalı, “Orta öğrenim köprüsünün son çıkışı olan Envar Liselerimizden üniversiteye ve hayata geçen gençlerimizin sevinçlerini paylaşmak nedeniyle bir araya geldik. Anadolu medeniyeti de bir köprü medeniyetidir zaten. Köprü deyip geçmeyelim. Köprü vardır sallanır geçeni düşürür. Ama Envar Liseleri, hem köprümüz, hem geleneği olan üzerinden geçerken sarsmadan hayata hazırlayan, karakterini sağlamlaştıran, hem de gençlerimizin ufkunu büyüterek, geleceğin mesleklerine hazırlayan ilim yuvasıdır. Envar okullarından hayat bulan eno 4/4 lük eğitim modeli, en iyi okul olma hedef i ile 24 yıl önce eğitime başlayan Envar okullarımızın bilgi ve tecrübelerinin doğurduğu beklenen ve hedeflenen okul modeli olma yolunda ilerlemektedir” dedi.

Mezuniyet gecesi, ödül törenleri, şiirler ve müzik grubunun seslendirdiği solo ve koro parçalar ile bayrak flama devir teslim töreniyle devam etti. Tören, son sınıf öğrencilerinin havai fişek gösterisi eşliğinde keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.