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Enver Aputkan, Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu yaptı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu yaptı.


Vali Karaloğlu, kabulde yaptığı konuşmada seçimlerin Antalya ve ilçelerinde huzur içinde tamamlandığını belirterek, Başkan Aputkan'ı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Başkan Aputkan, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Halkımızın iradesiyle ilçemize hizmet etme imkanı buldum. Bu göreve layık olmak için ilçemizin mevcut potansiyeli ve beklentileri doğrultusunda, başta sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Aputkan, Vali Münir Karaloğlu'nun ardından bazı daire müdürlerini de makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Aputkan'a, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun eşlik etti.

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