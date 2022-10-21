Erasmus öğrencilerinden büyükşehire ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın Bremen şehrinden uzman değişim programı çerçevesinde Antalya'da temaslarda bulunan heyeti misafir etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın Bremen şehrinde bulunan Petri & Eichen, Diakonische Kinder- und Jugendhilfe Bremen gGmbH ve Diyarbakır Sinema Derneği işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen, uluslararası uzman değişim projesi çerçevesinde Antalya'da temaslarda bulunan heyeti misafir etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'ün kabul ettiği heyete, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyo-kültürel alanda ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği projeler tanıtıldı.

Engelli bireylere pozitif ayrımcılık

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, heyete Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Mustafa Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylere her alanda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Döşemealtı'nda Türkiye'nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezine sahibiz. Burada engelli kardeşlerimize her alanda eğitim veriyoruz. Yakında zamanda şehrin farklı noktalarında hizmete girecek çiçek satış noktalarında engelli bireylerimize istihdam sağlayacağız” dedi.

Büyükşehir'in projelerine heyetten övgü

Diyarbakır Sinema Derneği Başkanı Özgür Akkaya da Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Petri & Eichen, Diakonische Kinder- und Jugendhilfe heyetinde yer alan Cemile Zara Tolan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik projelerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, ilerleyen süreçlerde karşılıklı proje geliştirmekten büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti. Ziyaret günün anısına gerçekleşen hatıra fotoğrafı ile son buldu.