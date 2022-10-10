Erasmus öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Dr. Özlenen Özkan, Erasmus+ çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden Akdeniz Üniversitesi'ne gelen 29 uluslararası öğrenciyle bir araya geldi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 2022-2023 Akademik Yılı güz dönemi için Akdeniz Üniversitesi'ne Erasmus+ programı çerçvesinde öğrenim görme ve staj yapma hareketliliği için gelen 29 öğrenciye yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Dr. Özlenen Özkan, Erasmus+ çerçevesinde gelen uluslararası öğrencilerle oryantasyon öncesi görüştü. Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları da ziyarette hazır bulundu.

“Şehrimizi ve üniversitemizi tanıtın”

Öğrencilere üniversite hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özkan, “Üniversitemize hoş geldiniz. Erasmus çerçvesinde Akdeniz Üniversitesi'nde bir yıl boyunca eğitim alacaksınız. Kampüsümüz ve Antalya'da sizleri misafir edeceğiz. Eğitim döneminizin tadını çıkarmanızı diliyorum. Ülkelerinize gittiğinizde burada yaşadığınız anıları ve eğitim kalitemizi anlatarak bizleri tanıtırsanız mutlu oluruz. Güzel ve eğlenceli bir eğitim dönemi geçirmeniz dileğiyle” dedi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan da Erasmus+ öğrencileri ile oryantasyon sonrasında da güzel projelerde bir arada olacaklarını söyledi.