Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus+ Programı ile tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı kapsamında uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'ne 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde öğrenim görmek üzere geldi.

Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Rusya, Azerbaycan, Endonezya, Kırgızistan, Pakistan'dan gelen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ‘Oryantasyon Programı' ve ‘Hoş Geldin Yemeği' düzenlendi. Programda Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Öğr. Gör Nurgül Büyükkalay, tarafından öğrencilere Türkiye'de, Antalya'da ve Akdeniz Üniversitesi'nde yaşam kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından Erasmus+ Programı Sorumlusu Yasin Gülmez, Mevlana Değişim Programı sorumluları Alina Aksoy ve Ayşe Tuğcan tarafından gelen öğrencilere programın işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Oryantasyon Programında ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu, değişim programları ile üniversiteye yurt dışından gelen öğrenciler için kültürel, tarihi geziler ve çeşitli aktiviteler düzenleyen ve gönüllü esaslı çalışan ESN (Erasmus Öğrenci Ağı) de öğrenciler için düzenlenecek olan kültürel ve tarihi geziler hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.