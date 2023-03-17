Erdem'den Rus iş insanlarına Alanya'ya yatırım çağrısı

Rusya'ya KOSGEB destekli iş gezisi düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, Rusya temaslarının son gününde de önemli ziyaretler gerçekleştirip ikili görüşmelerde bulundu. Erdem, ziyaretlerinde Alanya ekonomisinin lokomotifleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri konusunda yatırımcıları bilgilendirdi.

Alanya'nın tanıtımı için Rusya'ya iş gezisi düzenleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, Rusya temaslarına devam ediyor. Başkan Erdem ve ALTSO heyeti bugün de Rus-Türk İş Adamları Birliği ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bugün ilk olarak Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleri ile bir araya gelen heyet, Alanya hakkında önemli bilgiler aktardı. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı TOBTİM şirketinde Genel Müdür Yardımcısı da olan Rus-Türk İş Adamları Birliği Başkanı Sabahattin Yavuz ve iş insanlarına "Alanya'ya yatırım yapın" çağrısında bulunan Erdem, banka temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“KOSGEB destekli iş seyahatimizde yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve iş insanlarımızdan oluşan heyetimiz ile birlikte Rus-Türk İş Adamları Birliği'ni ziyaret ederek, Başkan Sabahattin Yavuz ve Rusya'da ticaret yapan iş adamlarıyla bir araya geldik. Ziyaretimizde İŞBANK Moskova Kurumsal Satış Bölüm Başkanı Berk Akdedepınar, ProCommerce Bank Başkanı Bayram Yalın ve Credit EuropeBank Kurumsal Bankacılık Departmanı Birim Başkanı Sönmez Şahin de yer aldı. Rus-Türk İş Adamları Birliği'nde Alanyalı iş insanlarımızın Rusya'da yatırım yapabilmesi için gerekli olan prosedürler ile inşaat, turizm gibi lokomotif sektörler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Rusya'da yatırımı olan iş insanlarını da Alanya'ya yatırım yapmaya davet edip, Alanya'mızın ekonomisi konusunda bilgiler verdik.”

"Rus iş insanlarının Alanya'da temaslarda bulunması için karşılıklı görüş birliğine vardık“

Rus-Türk İş Adamları Birliği'nin ardından Moskova Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Erdem ve ALTSO heyeti, Alanya'nın tanıtımını yapıp, Alanya'ya yatırım çağrısını tekrarladı. Erdem, “Rusya'ya düzenlediğimiz KOSGEB destekli iş seyahatimiz çerçevesinde Moskova Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Vladimir Platonov, Başkan Vekili Suren O. Vardanyan ve iş insanlarıyla bir araya geldik. Alanya'mızın turizm, tarım, inşaat gibi lokomotif sektörleri hakkında Rus iş insanlarına bilgiler aktarıp, Alanya'mıza yatırım yapmaya davet ettik. Önümüzdeki süreçte Rus iş insanlarının Alanya'mıza gelerek yerinde inceleme yapması, Alanya'da temaslarda bulunması için de karşılıklı görüş birliğine vardık“ dedi.

Erdem, Rus-Türk İş Adamları Birliği Başkanı Sabahattin Yavuz, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ve iş insanlarına konukseverlikleri için teşekkür ederek, Alanya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.