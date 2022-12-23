Erdoğan: "Deplasmanda ilk maçı kazanmak önemliydi"

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda FTA Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, uzun aradan sonra ligde ilk maçı deplasmanda kazanmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Kazandıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar içinde önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Oyucularım gayretliydi ve istekli bir takım vardı sahada. Maçın ilk 15-20 dakikasında istediğimiz oyunu sergiledik, rakibe ön alan baskısı yaptık. İki pozisyona girdik. Ama sonrasında gereksiz top kayıpları sonucu rakibi öne davet ettik. Kaybettiğimiz toplar sonucu sıkıntılar yaşadık. Çok net pozisyonlar vermedik. İkinci yarı bazı uyarılar sonucu sistem değişikliği sonrası rakibi karşılama ve çabuk dikine oynayarak rakibe az pozisyon verdik. Girdiğimizi gol pozisyonları vardı, birini değerlendirdik. Son dakikalarda rakip üstümüze geldi, savunma olarak biraz geriye çekilerek uzun toplarla rakip pozisyon üretmeye çalıştı. İkinci golü de bulduktan sonra 2-0 galibiyetle ayrılıyoruz. Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum” diye konuştu.