Erdoğan Türel ile “yola devam” dedi

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Türel milletvekilleri ve il başkanı ile sahneye çıktı

Konuşmasında seçimlerin gönüllerde kazanıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediye başkanları halkına tepeden bakmaz. Belediye Başkanı tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der” diye konuştu. Açıklamanın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte kürsüye çıktı.

Antalya'da yeni projeleri hayata geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 10 yıllık başkanlık tecrübesi ve vizyon projeleri ile Antalya'nın bir dünya kenti haline gelmesini sağladı. 5 yılda 11 milyar 385 milyonluk yatırımla Antalya'nın hayallerini gerçekleştirdi. Antalya, Türel'in yönetiminde ulaşımdan, sağlığa, turizmden, spora, kültürden, eğitime birçok ilkle tanıştı. 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Raylı Sistem, katlı kavşaklar, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Kepez-Santral Kentsel Dönüşümü gibi mega projeleri ile kentin geleceğine yön verdi. Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri gibi sosyal projeleri ile gönüllere dokundu.

Büyükşehir Yasası

Yeni Büyükşehir Yasası'nın mimarı olan Türel, yasayı en başarılı uygulayan belediye başkanları arasında yer alıyor. İlçeler ve kırsal mahalleler, yıllardır bekledikleri hizmete Türel döneminde kavuştu. 3 bin kilometre asfalt yapılırken, Susuz Şahap gibi 100 yıldır su bekleyen mahallelerin hayalleri gerçek oldu.

Özgeçmişi

11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya' da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya' da tamamladıktan sonra İngiltere' de gazetecilik eğitimi aldı.

Uzun yıllar boyunca Antalya' da gazeteci olarak çalışan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü.

28 Mart 2004 günü yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Antalya'nın şehircilik ve ticaret alanındaki temel sorunlarının çözümü ve turizm alanında tanınması için birçok proje başlatan, seminer ve konferanslar düzenleyen Türel, Antalya'nın dünyaya açılması için gönüllü bir elçi gibi çalıştı. Türel, gönül verdiği Antalyaspor'a başkanlık da yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı yaptı. Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi oldu.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Antalya'yı ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Menderes Türel, New York, Londra, Paris belediye başkanlarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güçlü Şehirler Ağı (Strong Cities Network -SCN) oluşumunda yer alan Türkiye'den tek belediye başkanı oldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Türel, ülkemizin haklarını Avrupa'da en iyi şekilde savunmaktadır.

Menderes Türel, 2017 yılında Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.