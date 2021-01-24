Erenköylü çocukların park mutluluğu

Erenköy Mahallesi'nin çocukları, Başkan Hakan Tütüncü'den talep ettikleri oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Ekim ayında Erenköy Mahallesi'ni ziyareti sırasında çocuklar oyun parkı istemişti. Tütüncü de, park istenilen 4809 ve 4808 sokaklar arasındaki alanda incelemelerde bulunmuş ve parkı yapacaklarının sözünü vermişti.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, kısa süre içerisinde söz o verilen parkın yapımını başlatmıştı. Müdürlük çalışanları, parkın inşasını da 2 aya yakın bir sürede bitirdi.

“Erenköy'e yatırımlarımız devam edecek”

Başkan Hakan Tütüncü, hizmete giren parkı ziyaret ederek, çocukların mutluluğunu paylaştı. Başkan Tütüncü, park incelemesi sırasında Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün ve bölge sakinlerinin taleplerini de dinledi. Oyun parkının mahalleye, çocuklara hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, “Park sözümüz kısa bir zaman içerisinde yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten de mahallemiz güzel bir çocuk parkına kavuşmuş oldu. Çocuklarımız, parklarında güle güle oynasınlar, eğlensinler. Her geçen gün mahallemiz çok daha güzel oluyor. Mahallemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Seyir teraslı park “

Oyun parkı, eğimli bin metrekarelik alanın üzerine inşa edildi. Parkın eğim kısmına hafriyat dökülerek, istinat duvarı yapıldı. Oyun parkı ile eğimli alan arasına da güvenlik amacıyla tel örgü çekildi. Çocukların için oyun mobilyalarının bulunduğu parka, büyüklerin spor yapması amacıyla açık hava spor aletleri de yerleştirildi. Üzeri kapalı ahşap oturma alanlarının konulduğu parkın, eğimli bir arazi üzerine yapılmasından dolayı seyir terası özelliği de bulunuyor. Parkın eğim kısmına önümüzdeki günlerde çim ekilecek, ağaç ve bitki dikilecek.