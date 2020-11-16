Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, modern yapılaşmanın önünü açtığı Erenköy Mahallesi'nin, gecekondu yıllarından kalan kilit taşlı yollarını sıcak asfalta dönüştürdü. Mahallenin doğalgaz talebi de 2021'de karşılanacak.

Kepez Belediyesi, aynı bölgede bulunan Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin 2009 yılı öncesinde yapılan kilit taşlı yollarını, sıcak asfalt çalışmasıyla yenilemeye devam ediyor. Kanal, Çamlıbel ile Esentepe Mahallesi'nin bazı sokaklarındaki asfalt çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, Erenköy Mahallesi'nin kilit taşlı sokaklarını da sıcak asfaltla yeniledi. Mahallede, 4875, 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, kaldırdığı parke taşlı yollara 3 bin ton sıcak asfalt serdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, mahalleyi ziyaret ederek, asfalt çalışmasını inceledi.

“Bölgeye modern yapılaşmayı getirdik”

Erenköy Mahallesi'nin gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tütüncü, bu çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Tütüncü, “Göreve geldiğimiz yıllarda bölgedeki gecekonduların tapuları yoktu. 2B problemleri vardı. Mülkiyet ve imara ilişkin sorunların çözümü, kat artışı talepleri vardı. Bütün talepleri karşıladık. Şimdi bölgenin imar ve 2B sorunları çözüldü. İmar revizyonuyla kat artışını gerçekleştirdik. Gecekondular ortadan kalktı ve modern yapılaşma bölgeye geldi” ifadelerini kullandı.

“Modern mahallere gecekondu yıllarının yolları yakışmıyor”

Modern yapılaşmaya, gecekondu yıllarından kalan yolların yakışmadığını belirten Başkan Tütüncü, “Çok eskiden yapılmış kilit taşlı yolların hepsini yenilemeye söz vermiştik. Erenköy'ün kilit taşlı yollarındaki sıcak asfalt çalışmasını 2021'de tamamlamayacağımızı açıklamıştık. Ama mahallemizde asfalt çalışmasına söz verdiğimiz tarihten önce başladık. Bütün mahallelerimiz gibi Erenköy de bizim için çok önemli. Hemşirelerimizi biran önce konforlu bir ortama kavuşturalım istedik. Kilit taşlı yollara sıcak asfalt serilmesini tamamladık. Geldiğimiz noktada Erenköy'ün kilit taşlı hiçbir sokağı kalmadı. Bu önemli bir başarıdır” dedi.

Tütüncü, Erenköy'e doğal gaz müjdesi de vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erenköy ile alakalı hedeflerimiz bitti mi? Bitmedi. Erenköy'ün en önemli ihtiyaçlarından olan doğal gaz problemini de biliyorum ve bunun için gereken çalışmayı yapıyoruz. Bundan mahalle sakinlerimizin endişesi olmasın. Erenköylü hemşehrilerimiz bize güvensinler ve bize olan inançlarını sürdürsünler. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz gibi doğal gazla ilgili süreci de tamamlayacağız. Erenköy'de, doğal gaza da kavuştuktan sonra da artık alt yapı çalışmaları tamamlamış bir şehir görüntüsü alacak. 2021 yılındaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi Erenköy, Esentepe mahallemizi doğal gaza kavuşturmak olacak"