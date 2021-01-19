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Erik ağacı kış ortasında çiçek açtı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle erik ağaçları çiçek açtı. Bazı ağaçlarda ise erik çıktığı görüldü.


Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesinde Şeref Gökçe'ye ait bahçede erik ağacı çiçek açtı. Çiçek açan ağacın üzerinde eriklerin de olduğunu gören Şeref Gökçe, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Şeref Gökçe, “İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız. Ocak ayının ortasında bu durum bizi çok etkiledi” dedi.

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