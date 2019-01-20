Ersel Uzğur: “İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık”

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, ”Maçın ilk yarısını hiç istemediğimiz bir biçimde kötü bir oyunla tamamladık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, sezona iyi başlamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Uzğur, ”Maçın ilk yarısını hiç istemediğimiz bir biçimde kötü bir oyunla tamamladık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Ama ikinci devre oyuncularımız bir kabuk değişimi gibi farklı bir motivasyonla iyi oynadılar. İyi mücadele ettiler. Net pozisyonlarımız da vardı. 53 ve 55'inci dakikalarda net pozisyonlar kaçırdık. Sonrasındaki 10 dakikada 2 pozisyon daha kaçırdık. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maçın son dakikasına kadar puan ve puanlar için mücadelemiz devam ettik. İlk yarıyı unutup ikinci yarıda yaptığımız mücadeleyi bundan sonraki maçlarda devam ettirip, daha iyi yerlere çıkmak için mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.