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Ersun Yanal, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, 3.

5 yıllığına anlaştığı yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanına çıktı.


Tamer Tuna'nın istifasının ardından, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile prensipte 3.5 yıllığına anlaşan Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen aranın ardından bugün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde tekrar top başı yaptı.


Antalya ekibinin antrenmanına öğlen saatlerde anlaşmaya varılan yeni teknik direktör Ersun Yanal da katıldı. Yanal'ın antrenmanda sık sık futbolcularla diyalog halinde olduğu görüldü.

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