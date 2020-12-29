İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersun Yanal: "Kariyerim boyunca unutmayacağım"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında aldıkları 6-0’lık mağlubiyete ilişkin, “Bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık” dedi.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında aldıkları 6-0'lık mağlubiyete ilişkin, “Bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık” dedi.


Süper Lig'in 15. haftasında, Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Hatayspor'un 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla 17 puanda kalan FT Antalyaspor, puan cetvelinde ise 15'inci sırada yer aldı.


Maç sonunda basın mensuplarına karşılanma hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutmayacağımız bir şekilde yaşadık. Her pozisyonu ayrı ayrı değerlendirmek, oyunun bütününde yüksek enerjiyle oynamak gerekiyor. 7. dakikada yediğimiz gol, takım enerjisi düşürdü ve takım oynamayı bıraktı" dedi.


Yanal, yenilgi sonrası takımda rotasyon sinyali de vererek, "Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.