Ersun Yanal: "Kazanma arzusunu sonuca dönüştürecek mücadele ortaya koyamadık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe mağlubiyetinin ardından, “Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerji ve kazanma arzusunu sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamamızdır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi 3-2 Göztepe kazanırken, maç sonu Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Yanal, mücadele öncesinde enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu ancak, bunu sahada göremediklerini söyledi. Oynadıkları son deplasman maçının ikinci yarısındaki oyun isteği ve arzusunu bugün de sahaya yansıtmayı hedeflediklerini aktaran deneyimli hoca, şunları söyledi:

"Özellikle Kovid-19 ile ilgili yaşadığımız travmaların psikolojik faktörlerinden bahsetmiştik. Biz transfer yapmayan ve kadrosunu genişletmeyen bir takımız. Bu gibi sıkıntıları en çok yaşayan takımlardan biri olduğumuzdan bahsetmiştik. O yüzden de bu türlü maçları çok hızlı şekilde geçip, en iyi sonuçlarla bugünü rahat geçirmemiz gerektiği konusunda oyuncularımızla mutabakata varmıştık. Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim" dedi.