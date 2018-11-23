Erzurum'da tarihi maç

Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Erzurum'un 1968 yılında kurulan ve 3 yıl Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Erzurumspor ile Antalyaspor, 1998-2001 sezonları arasında 6 karşılaşma karşılaştı. Maçların 4'ünü 1-0'lık skorlarla Antalyaspor, iki karşılaşmayı ise Erzurumspor 4-0 ve 2-1'lik skorlarla üstün tamamlamıştı.

Tek resmi maç var

Erzurumspor'un 2001 yılında küme düşmesinin ardından 2010 yılında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kuruldu. BB Erzurumspor ise Antalyaspor ile ilk kez Süper Lig mücadelesi verecek. İki takım daha önce sadece Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak kırmızı-beyazlıları kupanın dışında bırakmıştı.

Antalya'dan 3 isim

İki takım arasında 25 Eylül 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Antalyaspor'un kadrosunda bulunan Lokman Gör ile Emrah Başsan maçın yedekleri arasında yer almış ancak oyuna girmemişti. Bu iki futbolcu bu hafta BB Erzurumspor'un başarısı için ter dökecek. Antalyaspor'da 5 yıl teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek de bu kez Erzurum ekibinin başarısı için kenarda olacak.