Escort olarak gittiği yerlerde çağırdığı 3 kişi ile birlikte gasp yapan 4 kişi tutuklandı

Antalya'da bir kadın escort olarak gittiği yerlerde kavga çıkartarak yanına çağırdığı 2 kişi ve 1 işbirlikçi ile birlikte gasp yaptı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

L.Y. ve Y.E.A. isimli şahısların, 29 Mayıs Pazar günü Saat:01.00 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan mekana escort bayan çağırdıkları, gelen bayan şahsın özellikle tartışma çıkardığı, telefon ile arama yaptığı ve silahlı iki erkek şahsın gelerek kendilerine silah ile tehdit ederek 500 TL paralarını aldığı ve kaçtığı şeklindeki şikayet ile S.F. isimli şahsın, aynı gün saat:02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan ikamete escort bayan çağırdığı, gelen kadına bin 500 TL para verdikten sonra kadının özellikle tartışma çıkardığı, akabinde telefon ile arama yaptığı ve silahlı iki erkek şahsın gelerek ikametinin kapısını kırarak girdikleri ve kendi darp ederek silah ile tehdit ederek vermiş olduğu para haricinde ikametinde kutu içerisinde biriktirmiş olduğu yaklaşık 5 bin TL parasını da alarak kaçtıkları şeklindeki şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan detaylı ve kapsamlı saha ve alan çalışmaları ile kamera görüntüleri incelemeleri neticesinde, ikametlere gelen escort şahsın R.Y. isimli bayan şahıs olduğu, bayanın özellikle müşteriler ile tartışma çıkarttığı, akabinde sokak içerisinde ticari taksi ile kendisini bekleyen şahısları aradığı, ellerinde silah ile mekanlara giren şahısların Şüpheli E.A ve Y.C. isimli şahıslar olduğu, bayan şahsı tüm adresle taşıyan ve silahlı şahıslar ile araç içerisinde bekleyen şahsın ise şüpheli Ö.P.A. isimli şahıs olduğu, olayları birlikte gerçekleştirdikleri ve akabinde yağmaladıkları paraları paylaştıkları tespit edildi.

Şüpheliler R.Y., E.A., Y.C. ve Ö.P.A. isimli şahıslar, olayda kullandıkları 2 adet silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve yağmaladıkları paralar ile birlikte Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay günü yakalanarak, “Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığının İhlali ve 6136 SKM” suçlarından adli mercilere sevk edildi. Dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.