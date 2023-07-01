Eşeğe saman balyası yüklemek için kıyasıya yarıştılar

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde her yıl Kurban Bayramının üçüncü günü düzenlenen Kültür ve Sanat Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Otaköy Mahalle Köy Yaşam Merkezi önünde yapılan Kültür ve Sanat Günü etkinliğinin gündüz bölümünde, köy yaşam merkezine yörük çadırları kuruldu. Ardından eski çorap yarışması, eşeğe saman balyası yükleme yarışması, eski elbiseye yama yapma yarışmaları düzenlendi. Etkinliklerin resmi programı dün akşam saat 20.30 yapıldı. 20.30'daki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Gün içinde başlayan eşeğe saman balyası yükleme yarışmasında finale kalan Veysel kahraman ve Kemal Kırdal yarıştı. Yarışmayı Veysel Kahraman kazandı.

Eşeğe saman yükleme yarışması önce eşekler balya yüklemeye hazır hale getiriliyor, yükleme ipleri kontrol ediliyor. Balyalar yüklendikten sonra yaklaşık 15 metre uzunluğundaki parkur eşekle beraber yürünüyor. Ardından yükleme yerine tekrar dönülüyor. Eşeklerden yük boşaltılıyor. Yarışmacı yeniden bitiş noktasına koşuyor. Burada daha önceden hazırlanan çam tomruğunun üstüne çıkıyor. Oradan hedefteki balonlar lastik sapan ile vuruluyor. Balonu ilk vuran yarışmayı kazanıyor.

Etkinlikler kapsamında Kültür ve Sanat Gününe destek veren sponsorlara ve kurum temsilcilerine mahalle muhtarlığı tarafından pleket verildi.

Gün içinde düzenlenen yarışmacılara keçden yapılmış kepenek, anahtarlı gibi hediyeler takdim edildi. Gecede Keçeden yapılmış özel kepenek açık arttırma ile satıldı. Kepeneği 10 bin lira veren Kemal Dalmaz satın aldı. Gecede Litvanyalı Fotoğraf Sanatçısı Janas Kaminskas da küçük bir gösteri yaptı.

Gece Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve mahalle halkı tarafından oluşturulan halk oyunları grubunun gösterileri ile son buldu.