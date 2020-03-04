Esen: “ÇYDD'nin yeri hazır”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Kardelenler Projesine destek olmak isteyen Konyaaltı Belediyesi, 2019 Aralık Meclis Toplantısında alınan karar ile EXPO Parkı içerisinde yer alan ofisi ÇYDD'ye tahsis etti. Üniversiteli öğrencilerin ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders verebileceği ofiste ÇYDD Yönetimi, çalışmalarına başladı.

Konyaaltı Belediyesi 2019 Aralık ayı olağan meclisinde yerin tahsisi ile ilgili karar aldıklarını ifade eden Semih Esen, belediye olarak bu yer ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Amaçlarının eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak olduğunu, bu nedenle de öğrencilere yardım eli uzattıklarını dile getiren Esen, ÇYDD'nin bu noktada gençlerle ilgili son derece başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yer tahsisini uygun bulduklarını kaydetti.

"Güçlü bir yer olacak"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden ÇYDD Antalya Şube Başkanı Ayşe Neyişçi ise şöyle konuştu: “Hakikaten öğrencilerimiz için burası sosyal anlamda çok güçlü, iyi bir yer olacak. Çünkü hem üniversiteye yakınlığı hem de öğrencilerimizin ders aralarında bile gelebilecekleri, karınlarını doyurabilecekleri burada eğitim alabilecekleri, derslerini çalışabilecekleri, kardelenlerimize de yardımcı olabilecekleri bir yer. Burada onları buluşturabileceğiz. Bu nedenle burası bizim için çok çok değerli. Konyaaltı Belediyemiz hakikaten öğrencilerimiz için eğitim adına, Antalya adına çok değerli bir şey yaptı burada. Çok teşekkür ediyoruz Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve bütün çalışanlarına. Bence Antalya çok güzel bir yer kazandı. Burası sadece ÇYDD'nin değil bütün Antalya'nın uğrak yeri olmalı. Herkes destek vermeli. Bu gibi yerlerin sayısı artırılmalı. Çünkü eğitim olmazsa olmazım”