Esen, “Emekli Kahvemiz hayırlı olsun”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Emekli Kahvesinin ikincisini Siteler Mahallesi'nde hizmete açtıklarını kaydetti.

Siteler Mahallesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan Emekli Kahvesinin yapımı tamamlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesinin ikincisini Siteler Mahallesi'nde hizmete açtıklarını söyledi. KONKART sahibi 10 bine yakın vatandaşın Emekli Kahvesinden hizmet aldığını, buradan yola çıkarak ikinci bir emekli kahvesini hizmete açmak istediklerini ifade eden Semih Esen, emekli vatandaş nüfusunun yoğun olduğu Siteler Mahallesinde 23 Nisan Emekli Kahvesini hizmete açtıklarını bildirdi.

“Emekli tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun”

Esen şöyle konuştu:

“Emekli olmuş insanlar, eğer bir hobisi yok ise ki genelinde ülkemizde yok, bu tür sosyal tesislerden yararlanma ihtiyacı hissederler. Olmadığı yerlerde de doğal olarak mahalle aralarında kahvehanelerde zaman geçirirler. Yeni insanlarla tanışmak, hikayelerini paylaşmak emeklilerimiz için yaşamın kendisidir. Farklı şehirler, farklı yüzler ve farklı hikayeler bu tesiste buluşturmak istedik. Emekli tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

“Artık banklara mahkum olmayacağız”

Siteler Mahallesi sakini emekli Hasan Yiğit, 23 Nisan Emekli Kahvesinin hizmete açılmasına mutlu olduğunu belirterek, “Siteler Mahallesinde Parklarımızda emeklilerin birer ikişer gariban şekilde oturuşları zorumuza gidiyordu. Sağ olsun Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmet kapsamında böyle bir şey yaptı. Burası artık emeklilerimizin takıldığı, bir birleriyle iletişim kurduğu merhabalaştığı, herkesin bir birini tanıdığı çok güzel bir hizmet oldu. Mahallemiz için ayrıcalık oldu. İnanın saat 11.00-12.00 de dışarıya çıkıyordu emeklilerimiz, iki saat dolaşır evlerine giderlerdi emeklilerimiz. Şimdi ise o kadar çok emeklimiz varmış ki biz burada bazen oturacak sandalye bulamıyoruz. Herkes bir birini tanımaya başladı, apartmanda yolda gördüğünde ‘a ben bunu tanıyorum' değip selam veriyor. Bir birimizle olan iletişimiz arttı. Çok da güzel oldu” dedi.