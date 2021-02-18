Esen ile Böcek bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Böcek'e geçmiş olsun diklerini yeniledi. Başkan Böcek'in sağlık sorunları nedeniyle hastanede kaldığı dönemde ailesi ile sık görüştüğünü kaydeden Esen, Böcek'in taburcu olmasının ardından bu görüşmeleri telefon aracılığıyla kendisiyle yaptığını aktardı. Böcek'in belediye görevine yeniden dönmesinin ardından artık yüz yüze görüşme imkanı yakaladıklarını belirten Esen, Konyaaltı ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Muhittin Böcek, ziyarette Büyükşehir'in Konyaaltı'na yapacağı projeleri değerlendirdiklerini belirterek, iki belediyenin Antalya'da birlikte hareket ederek kalıcı eserlere imza atacağını dile getirdi.