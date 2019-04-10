Esen, Kumluca ve Finike'de

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak Kumluca Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Semih Esen, Köleoğlu'nu tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Esen, “Kumluca'mız Mustafa Köleoğlu ile birlikte sosyal demokrat belediyecilikle tanışacak. Gerçekleştireceği projelerle Kumluca'nın çehresi değişecek. Kumluca hak ettiği eşit hizmeti olacak. Mustafa Başkanımızı tebrik ediyor, meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi.

Mustafa Köleoğlu da Semih Esen'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Bende Semih Başkanımızı tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Semih Başkanımız Konyaaltı'na önemli katkılar sağlayarak, çok güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Esen, Batı bölgesi ziyaretindeki bir sonraki durağı ise Finike oldu. Başkan Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Finike Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Geyikçi'nin mazbata törenine katıldı. Başkan Esen, mazbatasını alan Mustafa Geyikçi'yi tebrik ederek, Finike halkını hayırlı olması temennisinde bulundu.