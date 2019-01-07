Esen, Mahalle temsilcileriyle buluştu

CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, partisinin Mollayusuf Mahallesi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kahvaltılı etkinlikte Esen, halkın taleplerini dinlediklerini ve bunlarla ilgili çözüm yollarını da anlattıklarını söyledi. Mahalle Temsilcisi Rıza Turan'dan mahalle çalışmaları için destek isteyen Semih Esen, seçimi hep birlikte çalışarak kazanacaklarını kaydetti. Esen, seçim sloganı olarak “Biz Beraber Yürüyoruz” sloganının belirlendiği belirterek, partililerden destek

istedi.