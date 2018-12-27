Esen muhtarlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Konyaaltı ilçesi'ndeki muhtarlarla buluştu.

Semih Esen, ziyaretlerine Hurma Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ile başladı. Esen, buradan sonra dernek başkanı Kıldıran ile birlikte tüm mahalle muhtarlarını ayrı ayrı ziyaret etti. Mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmelerde mahallelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını muhtarlardan dinleyen Esen, yeni dönemde tüm sorunları periyodik olarak tespit edip çözeceklerini ifade etti. Mahallelerin Pazar yeri, engelli sosyal alanları, düğün salonları gibi taleplerini de alan Esen, mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda ve koordinasyon halinde tüm bu ihtiyaçların giderileceğini kaydetti.