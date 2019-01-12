Esen, partisinin ilçe örgütü ile buluştu

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, partisinin Mahalle Temsilcileriyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Esen, “39 mahallesi olan Konyaaltı'mızın, siz değerli temsilcilerimiz sayesinde inançlı ve motivasyonlu bir döneme giriyoruz. Partimiz ve gönüllülerimiz sayesinde sıcak kampanya çalışmalarımızı sonuç odaklı olarak yapacağız. Seçim boyunca temsilcilerimiz; halkımızın taleplerini ve bu taleplerin çözüm yollarını da birlikte üreteceğiz. Bu noktada; elim her daim taşın altındadır. Seçim süreci boyunca herkes ile fikir alışverişinde bulunarak Konyaaltı'nın gelişimini halkımızla beraber planlayacağız” dedi.

Mahalle temsilcileri ise seçim kampanyasında katkı sağlayacak önerilerde bulundular.