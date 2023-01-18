Esen: Üretimi ve üreteni destekliyoruz

KONSEM bünyesinde verilen dikiş-giyim kurs eğitimleri bölgedeki kadınlara yeni imkanlar tanıyor. Kursta öğrendikleri ile aile bütçesine katkıda bulunan kursiyerler aynı zamanda çocukları için çeyiz hazırlayıp yöresel kıyafetleri dikiyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların meslek edinip üretime katkı sağlaması için verdikleri kursları önemsediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM Çakırlar Dikiş-Giyim Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Başkan Esen, kursun fiziki koşullarını iyileştireceklerini söyleyerek; “Burada kadın yurttaşlarımız yeni şeyler öğreniyor. Meslek ediniyor. Üretiyor ve ürettikleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kursumuzla ilgili bazı talepler var. Onları dinleyip not aldık. Eksikleri en kısa zamanda giderip burayı bambaşka bir görünüme kavuşturacağız” dedi.

Bölge halkı memnun

Konyaaltı Belediyesinin açtığı kurslardan memnun olduklarını dile getiren kursiyerler, kursla ilgili taleplerini Başkan Esen'e ilettiklerini ifade etti. Herkesin kurslara farklı amaçlarla geldiğini söyleyen kursiyer Gürsel Altun, “Uluç Mahallesi'nde oturuyorum. Ama buraya Çakırlar'a geliyorum. Benim buraya gelme amacım yeni şeyler öğrenmek ve farklı şeyler üretmek” dedi.

Kurslardan çok memnun olduğunu söyleyen kursiyer Ayşegül Kalaycı, “Hocamız kesiyor, biz de dikiyoruz. Başka kursların da buraya açılmasını istiyoruz. Bağdan bahçeden vakit bulduğumuz zaman bize de değişiklik oluyor. Kendi kıyafetlerimizi dikiyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi dikiyoruz. Çocuklarımızın çeyizlerini yapıyoruz” dedi. Bir diğer kursiyer Dilek Selen ise, “Bizim için çok verimli oluyor. Kurslar sayesinde evdeki işlerimizi kendimiz yapabiliyoruz. Zevkli geçiyor. Güzel oluyor. Zamanı değerlendiriyoruz. Her geldiğimizde daha farklı şeyler öğreniyoruz. Makineyi tanıyoruz. Dikmeyi biliyoruz. Daha önce bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Yeni şeyler ve farklı dikimler öğreniyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretten sonra Başkan Esen, kursiyerler ile toplu fotoğraf çekindi.