İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esentepe'ye çok amaçlı park

Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ne, içerisinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği üzeri kapalı bir alanın da olduğu bir park inşa ediliyor.

Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne, içerisinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği üzeri kapalı bir alanın da olduğu bir park inşa ediliyor. Yeşil seferberliği başlatan Kepez Belediyesi, ilçedeki 621 adet park sayısına yenilerini eklemeye devam ediyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde park çalışması başlattı. 2B ile ilgili mülkiyet probleminin ortadan kalkmasından sonra gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı mahalleye bin metrekarelik alana inşa ediliyor. 5411 Sokak ile 5433 Sokak'ın kesiştiği alana yapılan parkın, toprak tesviyesi tamamlandı. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının içerisine, ahşap oturma yerlerinin olacağı büyük bir kamelya yapılacak. Kamelya ile bölge sakinlerinin taziye gibi etkinlik alanı ihtiyacı karşılanmış olacak. Çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikileceği mahalle parkına, çocuk oyun, açık hava spor aletleri, ahşap oturma bankları da konulacak.


Kepez Belediyesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminde 11 yılda 352 park, toplamda 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan ve 733 bin ağaç dikimi yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.