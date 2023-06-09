Eşinden boşanamadığını söyleyerek çatıya çıktı, hem ağlattı hem güldürdü

Antalya'da eşinin kendisinden boşanmadığı söyleyen bir genç, 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. Eşine yönelik sözleri ile güldüren genç, olayı izleyen annesinden ise helallik isteyerek ağlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 960 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çatıdan ayağını dışarı sarkıtan Mehmet Demir'i (26) görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, binaya kimsenin girmesine ve polislerin iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması devam ederken, şahsın aile yakınları da olay yerine geldi. Şahıs eşinin kendisiyle boşanmadığını söyleyerek, boşanması durumunda ineceğini belirtti. Polis ekiplerin şahsın talepleri doğrultusunda eşini de olay yerine getirdi.

"Üzerine de 10 bin TL para vereceğim"

Şahsın, “Eşim benden boşansın, ona tüm borçlarımı ödeyerek üzerine de 10 bin TL para vereceğim. Dedem mezardan çıksa aşağı inmem. Eşim kağıda imza atsın. Eşim beni çok seviyor boşamıyor. Aşık seviyor, ne istedi ise verdim ama boşanmıyor. Motosikletimi de vereceğim benimle boşansın” demesi güldürdü.

Helallik istediği annesini gözyaşlarına boğdu

Yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen anne ise çocuğunu çatıda görünce gözyaşlarını tutamadı. Annesini aşağıda gören genç annesi ve ağabeyinden helallik istedi. Bu sırada gözyaşları arasında oğluna seslenen anne, “Oğlum benim senden başka kimim var? Ben geleyim oğlum seninle konuşayım” dedi. Genç, 1 saat süren ikna çalışmasının ardından aşağı indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılarak polislere teslim edildi.