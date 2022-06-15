Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Duruşma sonrası cinayete kurban giden Aslıhan Öztürk'ün annesi Cemile Koçak, “Çürüsün orada” diyerek gözyaşı döktü.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen beşinci duruşmada müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu. Mesut Öztürk (29) tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatları savunmalarında, “Haksız tahrik indirimi almak için maktuleye yönelik ithamları kabul etmiyoruz. İlk etapta eşinin kaybolduğunu söylemiş. Daha sonra eşinin kendisine hakaretler ettiğini, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylüyor. Canavarca hisle tasarlayarak öldürdüğü kanaatindeyiz. Böyle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Ben cani bir insan değilim”

Lehine olan delillerin dikkate alınması talep eden sanık Mesut Öztürk, “Bana karşı erkeklik onurumu kıracak sözler söyledi. Bir anlık kendimi kaybetmem sonucu bu olay yaşandı. Bu olaydan dolayı sizin karşınızda olduğumdan için özür dilerim. Durduk yere birini öldürecek insan değilim. Yaptığımla övünmüyorum. Karşı tarafın avukatları beni tanımadan, dinlemeden en ağır cezayı almamı, asılayım, öleyim istiyorlar. Çocuklarım felakete sürüklenecek, psikolojileri bozulacak. Ben cani bir insan değilim” ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin tasarlayarak eşini öldürmediğini dile getiren sanık avukatı, "Tartışma sonrası arada bir bekleme olmadan olay yaşanmıştır. Tasarlayarak olmamıştır. Keza olaydan bir saat önce her iki tarafı gören kişiye maktulün, 'Yanına kalmayacak. Hesabını soracağım' dediği ortada. Bu da tasarlayarak yapmadığını gösteriyor. Aralarındaki tartışma nedeniyle haksız tahrik indirimiyle, duruşmadaki samimi cevaplarının da dikkate alınması gerekiyor. Daha önce müvekkilim boşanma davası açmış, aile büyüklerinin araya girmesiyle geri çekilmiştir" şeklinde konuştu.

Duruşmaya verilen müzakere arasının ardından mahkeme heyeti, sanığa eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

“Çürüsün orada, çürüsün”

Alanya Adliyesinde görülen duruşma sonrası maktule Aslıhan Öztürk'ün annesi Cemile Koçak gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık Mesut Öztürk'ün gönderilmesini istediğini belirten anne Koçak, “Çocuklarla görüştürmüşler. Çocukları 'Ben görüşmek istemedim, zorla görüştürdüler. Ben görüşmek istemiyorum' diyor. Kızına, 'Ben geleceğim Fatma' demiş. Kızı da 'Sen gelemeyeceksin' demiş. Benim çocuğum 10 sefer mahkemeye verdi. 'Bir daha dövmeyeceğim' deyince geri çekildi. Benim çocuğum Alanya'da sığınma evinde bile 1 hafta kaldı. 2 kere darp raporu aldı. Bunun ne pişmanlığı var? 6 senede bir insan evine bir ekmek getirmez mi? Yazıklar olsun ona. Çürüsün orada, çürüsün” dedi.

Olayın geçmişi

20 Mayıs 2021 tarihinde Eşi Aslıhan Öztürk'ten haber alamadığını belirten Mesut Öztürk kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde teknik ve fiziki takibe aldıkları eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, eşini gömdüğünü söyledi.