Eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası

Antalya'da eşini bıçakla öldüren, oğlunu ise yaralayan sanığa eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl ceza verildi. Cezalarda indirim uygulanmazken sanık, savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini belirterek, “Olayı çok basit işlemiş. Olay yerinde vefat etmiş gibi anlatmış. Olayın ardından benim eşim hastanede yattı, tedavi gördü ve taburcu edildi. Evde 1 hafta yaşadı. Eğer tedavisi bitmediyse eşim neden taburcu edildi? Eğer taburcu edildiyse ölümünden ben neden sorumlu tutuluyorum" dedi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yıldız Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Hatice Yıldız'ın hastanede verdiği ifadesinde olay sırasında eşinin bir anda salondaki sehpaya yöneldiğini ve elinde bıçak olduğunu, kendisinin ve çocuklarının balkona kaçtığını, eşinin balkona gelerek kendisini darp ettiğini ve eline aldığı bıçağı sapladığını, bıçakla vücudunu kesmeye çalıştığını, o esnada 'Seni öldüreceğim, keseceğim' dediği iddianamede belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporunda, vücudunda 2 bıçak yarası olan Hatice Yıldız'ın yaralarından birinin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olduğu ve bu yaraya bağlı pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Mustafa Yıldız'ın 'eşini kasten öldürme', oğlu Furkan Yıldız'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Ölümünden ben neden sorumlu tutuluyorum”

Savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Mustafa Yıldız, “Olayı çok basit işlemiş. Olay yerinde vefat etmiş gibi anlatmış. Olayın ardından benim eşim hastanede yattı, tedavi gördü ve taburcu edildi. Evde 1 hafta yaşadı. Eğer tedavisi bitmediyse eşim neden taburcu edildi? Eğer taburcu edildiyse ölümünden ben neden sorumlu tutuluyorum? Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum” dedi.

Sanık Mustafa Yıldız'ın avukatı Mustafa Ceylan'da, olayla ilgili Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, karar vermek için soruşturmanın sonuçlanmasının beklenilmesini ya da yapılan tedaviler hakkında doktorların tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara verilen duruşmada mahkeme heyeti sanık Mustafa Yıldız'a, ‘eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlunu öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamadı.

Olayın geçmişi

Olay 8 Mart 2021 tarihinde Manavgat ilçesi Şelale mahallesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız, barışmak amacıyla yanına gittiği eşi Hatice Yıldız'a 'Beni niye şikayet ettin, seni öldürürüm' deyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hatice Yıldız çocuklarıyla balkona kaçtı. Balkon kapısının camını kırarak kapıyı açan Mustafa Yıldız, eşini karnından ve göğsünde oğlu Furkan'ı da sırtından bıçakla ağır yaraladı. 15 Mart'ta taburcu edilen ve tedavisine evde devam edilen Hatice Yıldız, 20 Mart günü fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.