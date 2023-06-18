Eşini sopayla darbederek öldüren koca tutuklandı

Antalya'da tartıştığı eşini sopayla darbederek ölümüne neden olan koca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658. sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 3 çocuk annesi olan Sinem Albeni ile kocası Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopayla darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşuları ve esnaf durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Sinem Albeni yolda hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde ambulans içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Albeni'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sinem Albeni'nin vücudunda ve yüzünde morluk ile şişlikler olduğunu gören polis, eşi Ufuk Albeni'yi kelepçeleyip gözaltına aldı. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği belirtildi. Bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Albeni Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.