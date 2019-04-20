Eşinin kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarla dönüşünde kocasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, acı haberi okul dönüşü alan kızı, babasına sarılıp gözyaşı döktü. Olay yerine akın eden mahalle sakinleri de kadının ölümüyle gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Hocalı Mahallesi'nde yaşayan ve izinli olduğu bildirilen Manavgat Belediyesi çalışanlarından Zeki K, eşiyle birlikte tarlada çalıştıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıktı. Kavacık mevkiine geldiklerinde Zeki K.'nin kullandığı traktör, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yaklaşık 2 metrelik şarampole devrilerek ters döndü. Zeki K. devrilen traktörün altından kendi çabalarıyla çıkarken, yanında bulunan 55 yaşındaki eşi 1 kız çocuk annesi Emiş K. ise traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından başta ailenin yakınları olmak üzere mahalle sakinleri olay yerine akın etti.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emiş K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarma ekibi talihsiz kadının cansız bedenini traktörün altından çıkardı. Emiş K.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin olay yerinde yaptığı inceleme ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Zeki-Emiş K. çiftinin kızları, acı haberi okul dönüşü servisten indikten sonra aldı. Genç kız, babasına sarılarak gözyaşı dökerken, arkadaşları genç kızı teskin etmeye çalıştı.