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Eşinin ölümünden 3 ay sonra intihar etti

Antalya’da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile intihar etti.

Antalya'da eşini 3 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybeden kadın, av tüfeği ile intihar etti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş 2117 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı A.Ü., 3 ay önce kalp krizi sonucu eşini kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilen kadın, üçüncü kattaki dairede av tüfeğiyle intihar etti. Eve geldiğinde annesini yerde gören kızının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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