Eşit bir dünya için Altın Portakal'dan 5050x2020'ye imza

26 Ekim'de başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi'ne imza atarak, sinema sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen 5050x2020 hareketini desteklediğini açıkladı. Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde start alan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto gibi dünya festivallerinin yanı sıra, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi isimlerin de destekçisi olduğu kampanya, 2020'ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini görünür ve mümkün kılmayı amaçlıyor.

26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemamızdaki kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla bu yıl başlatacağı Cahide Sonku Ödülü'nün ardından şimdi de, sinema ve eğlence sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken 5050x2020 hareketine destek olduğunu açıkladı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki gün Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi'ni imzalayarak, Hollywood başta olmak üzere dünya sineması ve festivallerini etkisi altına alarak büyüyen uluslararası 5050x2020 hareketinin bir parçası oldu.

“Eşit bir dünyaya inanıyoruz”

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörü Cansel Tuncer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kadın-erkek eşitliğinin mümkün olduğu bir dünyaya inandıklarını ve bunun sağlanması için çalıştıklarını belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla Eylül başında, kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planına destek olarak, planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi oldu. Bu yıl ayrıca, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sektördeki kadın emeğini görünür kılmak amacıyla, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü'nü başlatıyoruz. Festival ekibinde de programında da cinsiyet eşitliğinin sağlanması bizim için çok önemli ve bu anlamda 5050x2020'yi desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

Meryl Streep: "Peşindeyiz"

Sinema, sanat ve eğlence alanında kesişen bir güç birliği kurarak, 2020 yılına kadar yönetmenlerin yüzde 96'sının erkek olduğu sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda gündem oluşturmayı amaçlayan harekete birçok ünlü oyuncu da destek verdi. Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'in “2020'ye kadar 50/50'nin peşindeyiz. Eşit eşit demektir”; televizyon dünyasını sarsan komedi “Master of None”un kurucusu ve oyuncusu Lena Waithe'nin “Bizi farklı yapan şeyler, bizim süper güçlerimizdir”; “Ugly Betty” dizisiyle tanıdığımız Altın Küre ödüllü America Ferrera'nın “Bu sessizliği bozalım ki gelecek neslin kadınları bu saçmalıkla yaşamak zorunda kalmasınlar” sözleriyle yanında olduklarını belirttikleri 5050x2020 hareketi, Cannes, Berlin, Toronto ve Venedik gibi büyük festivallerden de imza almayı başardı.

Cannes'ın gündemi oldu

2011'de CEO olarak göreve geldiği İsveç Film Enstitüsü'nde kadın-erkek eşitliği çalışmalarını hızla hayata geçiren Anna Serner'in 2016'da Cannes Film Festivali'nde düzenlediği 'Fifty Fifty by 2020' sloganlı seminerin oluşturduğu etkiyle başlayan 5050x2020 hareketi, kısa sürede birçok kadın sinemacının desteğiyle karşılandı. Film festivallerinin, seçici kurul üyeleri ve film programcıları da dahil olmak üzere, tüm ekibin ve festival programındaki filmlerin yönetmenlerinin cinsiyet dağılımını gösteren istatistik bilgilerini tüm şeffaflığıyla paylaşmalarını ve cinsiyet eşitliğini hedeflemelerini talep eden 5050x2020, geçen yıl Cannes Film Festivali'nin de desteğiyle ‘Take Two: Next moves for #MeToo' etkinliğini düzenlemiş ve aralarında Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi oyuncuların da olduğu 100'e yakın kadın sinemacının kırmızı halıda yaptığı protesto yürüyüşüyle dikkatleri çekmişti.

26 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.