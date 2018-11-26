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Eşiyle tartışan kadın falezlerde intihara kalkıştı

Antalya’da eşiyle tartışan kadın, falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da eşiyle tartışan kadın, falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşiyle aralarında sorunlar yaşadığı iddia edilen 33 yaşındaki A.A., saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlere gelerek intihar girişiminde bulundu. Falezlerde kadını görenler, polise ve itfaiyeye haber verdi. Falezlere gelen ekipler, kadını ikna etmek için uğraş verdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan A.A., Yunus ekibindeki polislerin ikna etmesi ile intihardan vazgeçti. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla alınan A.A., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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