Eşkal belli olduktan sonra güvenlik kamerası akıllarına geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlar, sabaha karşı girdikleri emlakçıdan elektronik eşya ve motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüphelilerin sonradan fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği görüldü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir emlak ofisinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Hırsızlar, olay öncesi keşif yaptıktan sonra, pencereden içeri girip önce dükkanda bulunan televizyon ve bazı elektronik malzemeleri çaldı. Ardından çekmeceyi karıştırıp, anahtarlar arasından motosiklete ait olan anahtarı tespit ederek yanlarına aldıkları elektronik eşyalarla birlikte 3 tekerlekli motosiklete binip kayıplara karıştı. Olay anı, iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüphelilerin sonradan fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği gözlendi.

Emlakçılık işiyle uğraşan Yusuf Öztürk, "Yaklaşık 15 dakika etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana giriyorlar. Dükkanın üst katındaki monitörü alıyorlar. Fakat daha değerli bilgisayarı almıyorlar. Akabinde bizim 3 tekerlekli motosikletimiz var. Özellikle bir sürü anahtarın içerisinden motosikletin anahtarını bulup onu alıp kaçıp gidiyorlar. Önce televizyonu alıyorlar, yaklaşık 15 dakika sonra motosikleti çalıştırıp alıp gidiyorlar. Ben ofise sabah geldiğimde yukarı ofise çıktığımda ekranın olmadığını fark ettim. Ondan sonra polisi aradım, kamera kayıtlarına baktım ve hırsızlık olayını net bir şekilde gördük. İlginç olan olay, ofisteki bir sürü anahtardan bize ait olan motosikletin anahtarının tespit edilip bulunması. Daha değerli şeyler alınmıyor ama belli başlı şeyler alınıp motosikletle gidiyorlar" diye konuştu.