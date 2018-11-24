Eski Antalya evi Komşu Evi oluyor

Muratpaşa Belediyesi Kızılsaray Mahallesi'nde eski bir Antalya evini oda tiyatrosu ve komşu evi olarak restore edecek. Çalışmalar tamamlandığında Antalya, kentin tam merkezinde 40 kişilik oda tiyatrosuyla kitap kafe ve özellikle çocuklar için parti evinin bulunacağı Komşu Evi'nin sahibi olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Kızılsaray Mahallesi'nin ‘Çifte Kuyular' olarak anılan bölgesinde mülkiyeti belediyeye ait eski bir Antalya evini oda tiyatrosu ve komşu evi olarak yeniden düzenleyecek. Yapılacak düzenleme çalışması sonrasında Antalya, 40 kişilik oda tiyatrosu, kitap kafe, çocuklar için parti evinin bulunacağı Komşu Evi'nin sahibi olacak.

Çalışmalar kapsamında yapı, geleneksel Türk mimarisini yansıtması amacıyla kahverengi detayların yer aldığı kırık beyaz rengine boyanacak. Örneklerine Kaleiçi'nde rastlanan ahşap kapılarını kullanılacağı binada iç mekan ‘loft' şeklinde tasarlandı. Havalandırmaların, aydınlatmaların kapatılmayarak tavanda görsel öğe olarak kullanılması planlanan binanın duvarlarında ise ateş tuğla kaplaması tercih edilecek.

Zeminde karo çini çalışması yapılacak yenileme çalışmaları kapsamında, 120 metrekarelik zemin katta 40 kişi kapasiteli tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve söyleşilerin yapılabileceği mekan olarak düzenlenecek. 140 metrekarelik 1'nci kat başta çocuklarını doğum günleri olmak üzere çeşitli kutlamalarını yapılabileceği parti evi ve kitap kafe yer almaktadır.

Söz konusu binada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanılması talimatını verdi. Muratpaşa Belediyesi olarak Kırcami ve Kozaklı Komşu Evlerine bir yenisini Kızılsaray Mahallesi'nde ekleyeceklerini belirten Başkan Uysal, “Kozaklı Komşu Evi'nin açıldığı 2015'ten bu yana 70 bine yakın komşumuz, kız isteme, söz, nişan gibi özel günlerinde kullandı. Çocuklarını doğum günlerini yaptı. Kırcami Komşu Evi ise 2017'de açılmasının ardından yaklaşık 8 bin 500 komşumuzca kullanıldı. Şimdi farklı bir içerikle, bir yenisine Kızılsaray Mahallemizde başlıyoruz” diye konuştu.