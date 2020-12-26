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Eski damacanalar kedi yuvası oldu

Korkuteli ilçesinde kışın gelmesi ile birlikte eski damacanalar değerlendirilerek parklara kedi evi yapılıyor.


Ak Parti Korkuteli Gençlik kolları üyeleri, sokak hayvanları için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gençler, su damacanalarını değerlendirerek kedi evine dönüştürerek parklara yerleştirip kedi evi yaptı. İçi yastık ve kumaş parçaları ile doldurulan kedi evleri ilçe merkezinde bir çok parka monte edildi. Ak Parti Korkuteli Gençlik Kolları başkanı Hamdi Murat Urlu, “Sokak hayvanları için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade ederek, hayvanlarımızın bu soğuk kış günlerinde sığınacağı yer olacak artık” dedi.

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